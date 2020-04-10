Роббен рассказал о том, как его жена победила коронавирус
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Бывший полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Нидерландов Арьен Роббен рассказал о том, как его жена победила коронавирус. Об этом сообщает Bild.
По его словам, в первые дни у супруги возникали одышка и ощущение тяжести в легких.
«Я очень рад, что ей было не совсем плохо. В первый и второй день у жены были очень неприятные чувства, никакого облегчения не было.
Хорошо, что повторный тест на коронавирус дал отрицательный результат», — сказал Роббен.
Ранее сообщалось, что в руководстве французского «Пари Сен-Жермен» считают, что бразилец Неймар останется в клубе на следующий сезон.