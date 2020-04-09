В «Торпедо» футболистам и тренерам сократили зарплату на 25 процентов

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Все сотрудники московского «Торпедо» пошли на сокращение зарплаты в связи со сложной финансовой ситуацией на фоне коронавирусе, говорится на официальном сайте клуба.

Президент команды Елена Еленцева уточнила, что в среднем понижение окладов футболистов и тренеров составило 25 процентов.

«Мы подошли к процедуре индивидуально, учитывая сумму заработной платы каждого сотрудника. Хочу обратить внимание на то, что пока речь идет только о заработной плате за апрель. Дальше будем следить за развитием событий», — сказала она.

Ранее ЦСКА официально подтвердил снижение зарплат футболистов.