Сборная России занимает 38-е место в обновленном рейтинге ФИФА
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9 апреля был опубликован обновленный рейтинг национальных команд ФИФА, передает «Чемпионат».
Сборная России осталась на 38-й строчке, имея у себя в активе 1470 очков.
Стоит отметить, что в связи приостановкой большинства турниров в связи с пандемией COVID-19 позиции команд в списке почти не претерпели изменений. В первой тройке по-прежнему идут Бельгия (1765 очков), Франция (1733) и Бразилия (1712).
Ранее сообщалось, что УЕФА может сократить количество городов — хозяев Евро.