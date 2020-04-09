Сборная России занимает 38-е место в обновленном рейтинге ФИФА

<img src="//img.gazeta.ru/files3/121/12387121/RIAN_5899122.HR-pic905-895x505-29918.jpg">

9 апреля был опубликован обновленный рейтинг национальных команд ФИФА, передает «Чемпионат».

Сборная России осталась на 38-й строчке, имея у себя в активе 1470 очков.

Стоит отметить, что в связи приостановкой большинства турниров в связи с пандемией COVID-19 позиции команд в списке почти не претерпели изменений. В первой тройке по-прежнему идут Бельгия (1765 очков), Франция (1733) и Бразилия (1712).

Ранее сообщалось, что УЕФА может сократить количество городов — хозяев Евро.