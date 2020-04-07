Футболист «Рубина»: я не готовился к карантину, как к блокаде
close
Футболист казанского «Рубина» Игорь Коновалов рассказал о том, как проводит время во время карантина из-за коронавируса, сообщает Sport24.
«Я не готовился к карантину, как будто к блокаде. Заказывал еду домой или мог что-то элементарное сам себе приготовить. Купил себе компьютер и решил немного поиграть. Сейчас нахожусь дома с родителями в Краснодарском крае», — сказал Коновалов.
Сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) отложен до 31 мая.
Ранее тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о «жесточайшей диете».