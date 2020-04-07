«Реал» не планирует возвращать Роналду
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Мадридский «Реал» не рассматривает вариант с возвращением португальского нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, сообщает Mundo Deportivo.
Роналду, который выступал за испанскую команду с 2009 по 2018 год, как информировали СМИ, думал о варианте возвращения в «Реал».
Источник сообщает, что руководство «королевского клуба» намерено подписать более молодого форварда, чем Роналду. «Реал» рассматривал два варианта — Эрлинг Холанн из дортмундской «Боруссии» и игрок французского «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе.
Ранее сообщалось, что Зико сравнил Неймара с Роналду и Месси.