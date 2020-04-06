Семилетний сын Плющенко зарабатывает 12 млн рублей в год

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Продюсер Яна Рудковская, жена прославленного российского фигуриста и олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, рассказала о доходах их общего семилетнего сына Александра. Слова Рудковской приводит РИА «Новости».

«Его годовой доход — 12 миллионов. Это без рекламы в Instagram. Он знает, что зарабатывает. Бывает, спрашивает: «У меня есть деньги?» А что мне ответить, если он 12 миллионов заработал… Отвечаю: «Есть. Но мы же тоже тратим на тебя: на няню, на то, на се». А он говорит: «А мне сколько останется, когда я буду большой?» Я говорю: «На что ты копишь?» Отвечает: «На квартиру», - рассказала Рудковская во время прямого эфира в Instagram телеведущей Тины Канделаки.

Плющенко и Рудковская сыграли свадьбу в сентябре 2009 года. В январе 2013 года у пары родился сын Александр, который также занимается фигурным катанием.

Ранее Плющенко рассказал о доходах Алины Загитовой и Евгении Медведевой.