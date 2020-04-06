Стало известно, сократит ли РФС зарплату Черчесову на время пандемии

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Российский футбольный союз (РФС) не будет понижать зарплату главному тренеру национальной сборной Станиславу Черчесову на время паузы, связанной с пандемией коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Sport24.

Неизменной останется зарплата и остальных тренеров сборных России всех возрастных категорий. Из-за пандемии коронавируса все матчи и сборы национальных команд перенесены на неопределенный срок, однако, по данным источника, на контракты специалистов это никак не повлияет.

Из-за COVID-19 также приостановлен сезон Российской премьер-лиги (РПЛ), возобновление которого запланировано на начало июня. Ряд клубов лиги уже пошли на понижение зарплаты футболистам. Среди них оказались «Спартак», «Рубин», «Динамо», «Крылья Советов» и «Зенит».

Станислав Черчесов 12 марта подписал с РФС новый контракт. Сборной России он будет руководить до 30 декабря 2022 года.