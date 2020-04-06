ФИФА может бессрочно продлить текущий сезон
close
Международная федерация футбола (ФИФА) может бессрочно продлить текущий сезон из-за пандемии коронавируса, сообщает The Athletic.
Отмечается, что такая мера уменьшит риск досрочного завершения чемпионатов. Также изменится срок летнего трансферного окна.
Ожидается, что официально о решении организации будет объявлено до 8 августа.
Напомним, в Европе приостановлены все футбольные турниры, кроме чемпионата Белоруссии.
Ранее ФИФА рекомендовала перенести все июньские матчи сборных.