Наставник «Сочи» прокомментировал процесс восстановления Рами
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Наставник «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал процесс восстановления футболиста Адиля Рами, сообщают «Известия».
«Процесс восстановления затянулся. Он очень усердно занимался, чтобы быстрее вернуться в строй. Когда колено уже вылечили, и можно было начинать заниматься в общей группе, возник спазм на другой ноге. Он потерял какое-то время», — сказал Федотов.
Напомним, Рами является чемпионом мира 2018 года.
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