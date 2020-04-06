НХЛ может провести плей-офф в Северной Дакоте

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Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) рассматривает возможность проведения матчей плей-офф в Северной Дакоте, сообщает Sportsnet.

Отмечается, что Северная Дакота — один из самых малонаселенных штатов США.

Напомним, в США остановлены все спортивные мероприятия из-за пандемии коронавируса.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 69 тысяч человек, 264 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 1 миллион 200 тысяч.



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