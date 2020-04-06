Игроки «Локомотива» отказались пойти на понижение зарплаты

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Игроки московского «Локомотива» отказались пойти на понижение зарплаты из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает журналист Иван Карпов.



По информации источника, генеральный директор столичного клуба Василий Кикнадзе предлагал футболистам отказаться от 40% своих окладов до конца мая.

Свое недовольство от лица основного состава выразил капитан Маринато Гильерме. Следующий раунд переговоров назначен на 6 апреля.

Ранее сообщалось, что экс-капитан каталонской «Барселоны» и сборной Испании Хави вспомнил, как бразильский форвард Роналдиньо ухаживал за аргентинским вундеркиндом Лионелем Месси на старте его карьеры.