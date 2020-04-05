Боксер Хан объяснил происхождение коронавируса

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Бывший чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Амир Хан объяснил происхождение коронавируса. Об этом сообщает BoxingScene.

По его словам, причиной вспышки стали сети 5G.

«Когда появлялся 3G, 4G, 5G, то что-то происходило во одному и тому же сценарию. 3G запустили — появилась атипичная пневмония. 4G запустили — свиной грипп. Теперь введены в эксплуатацию новые сети — коронавирус.

Но некоторые все равно скажут, что я несу бред, так как получил много ударов по голове», — сказал Хан.

Ранее сообщалось, что бывший боец смешанных единоборств (MMA) Чейл Соннен заявил, что разговаривал с менеджером чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азизом.