Кокорин рассказал о жизни в самоизоляции
Нападающий футбольного клуба «Сочи» Александр Кокорин рассказал о жизни в самоизоляции. Его слова передает «СЭ».
По его словам, на карантине есть огромное число плюсов, о которых сложно догадаться в обычной жизни.
«Я сижу дома, всю еду мне привозят. Выхожу лишь только для того, чтобы вынести мусор. Хочу использовать время с пользой — постараюсь научиться готовить за это время», — сказал Кокорин.
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