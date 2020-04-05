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Нападающий футбольного клуба «Сочи» Александр Кокорин рассказал о жизни в самоизоляции. Его слова передает «СЭ».

По его словам, на карантине есть огромное число плюсов, о которых сложно догадаться в обычной жизни.

«Я сижу дома, всю еду мне привозят. Выхожу лишь только для того, чтобы вынести мусор. Хочу использовать время с пользой — постараюсь научиться готовить за это время», — сказал Кокорин.

Ранее сообщалось, что нападающий «Динамо» Максимилиан Филипп назвал свою главную цель в команде