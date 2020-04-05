Мамаев с благодарностью вспоминает тюремные дни
Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев признался, что вспоминает дни тюремного заключения с благодарность, передает «Московский комсомолец».
В октябре 2018 года Мамаев вместе с нападающим Александром Кокориным, его младшим братом Кириллом и Александром Протасовицким стали участниками двух драк в центре Москвы. Футболисты были взяты под стражу, находились в СИЗО, а затем были этапированы в колонию. Мамаев и Кокорины вышли по условно-досрочному освобождению в сентябре 2019 года.
«Я сделал там глобальные выводы для себя. Я познакомился со многими интересными людьми, услышал их истории (какие-то меня потрясли). И поэтому вспоминаю тюремные дни даже с благодарностью», — поделился футболист.
Ранее сообщалось, что хавбек «Манчестер Сити» назвал лучшего нападающего в мире.