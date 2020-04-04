Российский боец UFC рассказал о раскупивших оружие американцах

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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алексей Олейник рассказал, как во время пандемии коронавируса жители США скупают оружие для самообороны.

Россиянин проживает в штате Флорида. Он заявил, что все оружие раскуплено, а причину подобного спроса он объяснил тем, что американцы опасаются роста преступности из-за кризиса.

«Есть ли у меня самого оружие? Конечно. Последнее ружье приобрел полтора месяца назад. У меня и до этого было оружие. И в Москве тоже», — цитирует Олейника «Спорт-Экспресс».

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