Трамп встретится с крупнейшими спортивными функционерами США

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Президент США Дональд Трамп проведет встречу с комиссарами Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), Национальной хоккейной лиги (НХЛ), Национальной футбольной лиги (НФЛ), Высшей лиги футбола (MLS) и руководством гоночной серии NASCAR, сообщает обозреватель Марк Штайн в Twitter.

Отмечается, что на переговорах пройдет обсуждение пандемии коронавируса, из-за которой были приостановлены все соревнования.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 63 тыс. человек, 244 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 1,1 млн. В США зафиксировали 299 тысяч случаев заражения.

Ранее сообщалось, что НБА склоняется к досрочному завершению сезона.