Тренер Конора назвал шуткой его заявление о бое против Фергюсона
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Тренер ирландского бойца смешанных единоборств (ММА) Конора Макгрегора Джон Кавана назвал шуткой заявление своего подопечного об участии в бою против американского спортсмена Тони Фергюсона вместо действующего чемпиона Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщает BJPenn.
По его словам, 31-летний ирландец просто пошутил на День дурака.
«Никаких шансов на этот бой не было — в Ирландии жесткий карантин. Макгрегор просто повеселился», — сказал Кавана.
Ранее сообщалось, что обладатель пояса в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о призыве Тони Фергюсона отобрать у него титул.