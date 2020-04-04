Тренер Конора назвал шуткой его заявление о бое против Фергюсона

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Тренер ирландского бойца смешанных единоборств (ММА) Конора Макгрегора Джон Кавана назвал шуткой заявление своего подопечного об участии в бою против американского спортсмена Тони Фергюсона вместо действующего чемпиона Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщает BJPenn.

По его словам, 31-летний ирландец просто пошутил на День дурака.

«Никаких шансов на этот бой не было — в Ирландии жесткий карантин. Макгрегор просто повеселился», — сказал Кавана.

Ранее сообщалось, что обладатель пояса в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о призыве Тони Фергюсона отобрать у него титул.