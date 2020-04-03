Футболисты «Динамо» не согласились на понижение зарплаты на 40 процентов

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Футболисты московского «Динамо» не согласились на понижение зарплаты на 40 процентов из-за пандемии коронавируса, сообщает «Чемпионат.com».

Отмечается, что клуб предлагает понизить зарплату на два месяца. Футболисты настаивают на одном месяце и урезании выплат на 20 процентов.

Интересы игроков представляет капитан команды Антон Шунин.



Ранее сообщалось о том, что игрок минского «Динамо» расторгнет контракт с клубом из-за коронавируса.