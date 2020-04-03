Слуцкий рассказал о том, как живет в самоизоляции

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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о том, как живет в условиях самоизоляции, передает «БИЗНЕС Online».

«Мне очень тяжело. Сложность состоит в том, что я привык все планировать заранее. Когда я предоставлен сам себе в течение всего дня, трудно что-то спланировать. Поставил себе задачу поработать над весом. Нахожусь на жесткой диете», — сказал Слуцкий.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 54 тыс. человек, 220 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 1 млн.

Ранее Слуцкий прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса.