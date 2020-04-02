Уткин жестко отреагировал на слова Дзюбы в свой адрес
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Известный комментатор Василий Уткин в жесткой манере ответил форварду петербургского «Зенита» Артему Дзюбе.
Накануне футболист заявил, что журналист пытается поймать на нем хайп и настолько «деградировал и упал, что комментирует в кафешках и на вокзале».
Уткин, в свою очередь, выложил видео у себя на Youtube-канале, на котором он зачитал стихотворение, а затем послал спортсмена на три буквы.
Ранее Дзюба заявил, что не хочет иметь ничего общего с Малафеевым.