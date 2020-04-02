Ткаченко: пусть Дзюба несет всякую чушь, у него амнистия за ЧМ-2018

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Известный футбольный агент Герман Ткаченко прокомментировал обвинения в лицемерии со стороны нападающего петербургского «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы. Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, 31-летний форвард в 2018 году принес россиянам большую радость, вследствие чего заработал право говорить все, что угодно.

«Пусть Дзюба несет всякую чушь, у него амнистия за чемпионат мира 2018 года. Отвечать ему я ничего не собираюсь», — сказал Ткаченко.

Напомним, что в настоящее время «Зенит» лидирует в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Ранее сообщалось, что Артем Дзюба прокомментировал способ лечения коронавирусной инфекции при помощи водки.