Ткаченко: пусть Дзюба несет всякую чушь, у него амнистия за ЧМ-2018
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Известный футбольный агент Герман Ткаченко прокомментировал обвинения в лицемерии со стороны нападающего петербургского «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы. Об этом сообщает «Чемпионат».
По его словам, 31-летний форвард в 2018 году принес россиянам большую радость, вследствие чего заработал право говорить все, что угодно.
«Пусть Дзюба несет всякую чушь, у него амнистия за чемпионат мира 2018 года. Отвечать ему я ничего не собираюсь», — сказал Ткаченко.
Напомним, что в настоящее время «Зенит» лидирует в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Ранее сообщалось, что Артем Дзюба прокомментировал способ лечения коронавирусной инфекции при помощи водки.