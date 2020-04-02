Дзюба прокомментировал способ лечения коронавируса водкой
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Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба прокомментировал способ лечения коронавирусной инфекции при помощи водки. Его слова передает «СЭ».
По мнению форварда, крепкий спиртной напиток в настоящий момент может помочь лишь отчасти.
«Меня просто поражают наши люди! Если вы о себе не думаете, то подумайте хотя бы о врачах!
От инфекции, может быть, водка отчасти спасает, но, к сожалению, в данной ситуации обстановка не слишком благоприятная», — сказал Дзюба.
Ранее сообщалось, что генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб ведет переговоры с футболистами о сокращении зарплат из-за паузы в чемпионате России.