«Ювентус» может продать Роналду из-за коронавируса
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Туринский «Ювентус» может продать нападающего Криштиану Роналду из-за финансовых проблем, связанных с пандемией коронавируса, сообщает A Bola.
По информации Il Messaggero, итальянский клуб рассматривает три варианта выхода из кризиса. Португальца могут продать в зарубежный клуб. Сумма трансфера игрока оценивается в €70 млн. Другим вариантом является продление контракта на один год, однако его его зарплата будет существенно сокращена.
В третьем случае Роналду останется в «Ювентусе» до 2022 года, когда заканчивается срок его действующего соглашения.
Ранее сообщалось, что игроки и тренер «Ювентуса» отказались от зарплаты на четыре месяца.