«Ювентус» может продать Роналду из-за коронавируса

<img src="//img.gazeta.ru/files3/755/13016755/Snimok_ekrana_2020-03-21_v_23.24-pic905-895x505-82117.png">

Туринский «Ювентус» может продать нападающего Криштиану Роналду из-за финансовых проблем, связанных с пандемией коронавируса, сообщает A Bola.

По информации Il Messaggero, итальянский клуб рассматривает три варианта выхода из кризиса. Португальца могут продать в зарубежный клуб. Сумма трансфера игрока оценивается в €70 млн. Другим вариантом является продление контракта на один год, однако его его зарплата будет существенно сокращена.

В третьем случае Роналду останется в «Ювентусе» до 2022 года, когда заканчивается срок его действующего соглашения.

Ранее сообщалось, что игроки и тренер «Ювентуса» отказались от зарплаты на четыре месяца.