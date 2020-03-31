Глава Союза биатлонистов России сравнил коронавирус с обычным гриппом

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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев высказался о пандемии коронавируса.

«Потихоньку, помаленьку все им переболеем. Маску, наверное, надо надевать, чтобы одновременно все не болели. Но и надо понимать, что это обычный грипп, разновидность простудного заболевания», — цитирует Драчева «Спорт-Экспресс».

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 37 тыс. человек, 165 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 785 тыс. В России зафиксировали 1837 случаев заражения.

Ранее российская биатлонистка рассказала о результате теста на коронавирус.