Проигравший Хабибу боец готов заменить его в поединке с Фергюсоном

<img src="//img.gazeta.ru/files3/77/12635077/upload-RTS2PLVW-pic905-895x505-95555.jpg">

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дастин Порье заявил о готовности заменить чемпиона организации в легком весе Хабиба Нурмагомедова в поединке с Тони Фергюсоном.

Бой был запланирован на 18 апреля на турнире UFC 249 в Нью-Йорке, однако атлетическая комиссия штата запретила проводить спортивные мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса. 30 марта Нурмагомедов заявил, что не может покинуть Россию из-за временного закрытия границ.

«Я продолжаю правильно питаться и совершать пробежки по утрам. Я планирую продолжить тренировки в Луизиане. пусть это и не является для меня приоритетом. Жду, что будет дальше», — цитирует бойца MMA Fighting.

6 сентября Порье проиграл Нурмагомедову удушающим приемом на турнире UFC 242 в Абу-Даби.

Ранее стал известен боец, который может заменить россиянина в бою с Фергюсоном.