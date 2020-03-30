Чемпиона мира отстранили от бокса за урок по избиению женщин на карантине
Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) во втором среднем весе Билли Джо Сондерс отстранен от бокса за видеурок о том, как бить жену на карантине, сообщает «Би-би-си».
Во время прямого эфира в Instagram спортсмен сказал, что если жена или девушка ругается с вами во время карантина, то на шестой день можно не выдержать и ударить ее в подбородок. За свое высказывание боксер получил шквал критики. Из-за этого он был вынужден удалить видео.
Лицензия Сондерса будет приостановлена до следующего слушания Британского совета бокса.
Ранее сообщалось, что Сондерс нокаутировал аргентинца Марсело Касереса и защитил титул чемпиона мира.