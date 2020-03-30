Чемпиона мира отстранили от бокса за урок по избиению женщин на карантине

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Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) во втором среднем весе Билли Джо Сондерс отстранен от бокса за видеурок о том, как бить жену на карантине, сообщает «Би-би-си».

Во время прямого эфира в Instagram спортсмен сказал, что если жена или девушка ругается с вами во время карантина, то на шестой день можно не выдержать и ударить ее в подбородок. За свое высказывание боксер получил шквал критики. Из-за этого он был вынужден удалить видео.

Лицензия Сондерса будет приостановлена до следующего слушания Британского совета бокса.

Ранее сообщалось, что Сондерс нокаутировал аргентинца Марсело Касереса и защитил титул чемпиона мира.