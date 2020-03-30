Тайсон: мой домашний тигр откусил женщине руку

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Экс-боксер Майк Тайсон рассказал о том, что его домашний тигр откусил женщине руку, передает AS.

«Кто-то перелез через забор и начал играть с тигром. Это был несчастный случай. На меня хотели подать в суд, но узнали, что женщина сама перелезла через забор. Я дал ей $250 тысяч. Я не знал о том, что тигры на такое способны», — сказал Тайсон.

Боксер стал владельцем трех бенгальских тигров после выхода из тюрьмы.



Ранее глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт пожаловался на постоянные проблемы в подготовке боя Нурмагомедова.