Тайсон: мой домашний тигр откусил женщине руку
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Экс-боксер Майк Тайсон рассказал о том, что его домашний тигр откусил женщине руку, передает AS.
«Кто-то перелез через забор и начал играть с тигром. Это был несчастный случай. На меня хотели подать в суд, но узнали, что женщина сама перелезла через забор. Я дал ей $250 тысяч. Я не знал о том, что тигры на такое способны», — сказал Тайсон.
Боксер стал владельцем трех бенгальских тигров после выхода из тюрьмы.
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