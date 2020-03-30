Ди Мария назвал карантин из-за пандемии коронавируса сумасшествием

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Полузащитник французского «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Анхель Ди Мария назвал карантин из-за пандемии коронавирусной инфекции сумасшествием. Об этом сообщает Marca.

По его словам, за продуктами в супермаркет он выходил лишь однажды.

«Мы изолированы уже на протяжении двух недель с тех пор, как президент Франции ввел соответствующий указ. То, что приохотит с нами — сумасшествие. Нам удавалось посетить магазин всего один раз», — сказал игрок.

Ранее сообщалось, что полузащитник лондонского «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко разочарован решением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о переносе чемпионата Европы на 2021 год.