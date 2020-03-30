Глава тренерского совета РФБ: без плей-офф не стоит объявлять чемпиона
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Глава тренерского совета Российской федерации баскетбола (РФБ) Станислав Еремин оценил ситуацию с определением чемпиона нынешнего сезона в розыгрыше Единой лиги ВТБ. Об этом сообщают «Известия».
По его словам, объявлять победителя без проведения плей-офф неправильно.
«Стоит ли вручать «Химкам» золотые медали по итогам неполноценного сезона? Думаю, что это не совсем верно, хотя на исполкоме может быть принято и такое решение.
Главное — найти компромисс и распределить места в еврокубках на следующий сезон с минимальными потерями», — сказал Еремин.
Ранее сообщалось, что «Надежда» вышел из карантина.