Легкоатлеты закончили сбор в Новогорске из-за коронавируса
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Российские легкоатлеты закончили сбор в Новогорске из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости».
Данное решение было принято тренерским штабом национальной команды.
Главный тренер Юрий Борзаковский заявил, что штаб действовал на основании постановления министерства спорта Российской Федерации, которое решило приостановить работу учебно-тренировочных баз с 29 марта 2020 года.
Ранее сообщалось, что главный тренер ярославского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Локомотив» Майк Пелино заразился коронавирусом