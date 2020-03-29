Издание AS составило список главных разочарований сезона Ла Лиги

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Испанская газета Diario AS составила список футболистов, которые разочаровали своим выступлением по ходу сезона чемпионата Испании.

В список попал нападающий мадридского «Реала» Лука Йович, у которого возникли проблемы в том числе и после карантина из-за пандемии коронавируса — он улетел на родину в Сербию и гулял по Белграду. Также газета AS отметила новичка «Атлетико» Жоау Феликса.

Также в список попали Рони Лопеш («Севилья»), Френки Де Йонг («Барселона»), Фернандо Калеро («Эспаньол») и Педро Порро («Вальядолид»), Борха Иглесиас («Бетис»), Марио Эрмосо («Атлетико»).

Ранее сообщалось, что хавбек «Динамо» высказался о паузе в чемпионате России.