Издание AS составило список главных разочарований сезона Ла Лиги
Испанская газета Diario AS составила список футболистов, которые разочаровали своим выступлением по ходу сезона чемпионата Испании.
В список попал нападающий мадридского «Реала» Лука Йович, у которого возникли проблемы в том числе и после карантина из-за пандемии коронавируса — он улетел на родину в Сербию и гулял по Белграду. Также газета AS отметила новичка «Атлетико» Жоау Феликса.
Также в список попали Рони Лопеш («Севилья»), Френки Де Йонг («Барселона»), Фернандо Калеро («Эспаньол») и Педро Порро («Вальядолид»), Борха Иглесиас («Бетис»), Марио Эрмосо («Атлетико»).
Ранее сообщалось, что хавбек «Динамо» высказался о паузе в чемпионате России.