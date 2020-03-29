«Барселона» намерена без юридической процедуры сократить зарплату игрокам

<img src="//img.gazeta.ru/files3/669/13000669/2020-03-01T205434Z_579772026_RC28BF9TIWFD_RTRMADP_3_SOCCER-SPAIN-MAD-FCB-REPORT-pic905-895x505-33339.jpg">

Каталонская «Барселона» хочет урезать заработную плату своих футболистов без соответствующей юридической процедуры. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, клуб намерен воспользоваться лазейкой в испанском законодательстве, которая позволяет в исключительных случаях увольнять сотрудников, отменять действие контрактов или сокращать количество оплачиваемых часов.

Стоит отметить, что «Барселона» по-прежнему продолжает переговоры с футболистами и хочет добровольных уступок в данном вопросе.

Ранее сообщалось, что защитник миланского «Интера» и сборной Уругвая Диего Годин раскритиковал властей Италии за неспешность в борьбе с коронавирусной инфекцией.