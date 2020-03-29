«Барселона» намерена без юридической процедуры сократить зарплату игрокам
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Каталонская «Барселона» хочет урезать заработную плату своих футболистов без соответствующей юридической процедуры. Об этом сообщает Marca.
По информации источника, клуб намерен воспользоваться лазейкой в испанском законодательстве, которая позволяет в исключительных случаях увольнять сотрудников, отменять действие контрактов или сокращать количество оплачиваемых часов.
Стоит отметить, что «Барселона» по-прежнему продолжает переговоры с футболистами и хочет добровольных уступок в данном вопросе.
Ранее сообщалось, что защитник миланского «Интера» и сборной Уругвая Диего Годин раскритиковал властей Италии за неспешность в борьбе с коронавирусной инфекцией.