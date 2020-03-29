Сильный пожар у ростовского стадиона полностью потушен

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Сильный пожар у ростовского стадиона, построенного к чемпионату мира по футболу 2018 года, полностью потушен. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, в 01:43 по московскому времени возгорание было ликвидировано.

Напомним, что возгорание произошло в субботу. Специалисты присвоили четвертый номер сложности случившемуся пожару, для тушения был привлечен вертолет и пожарный поезд.

По версии правоохранительных органов причиной столь крупного пожара мог стать умышленный поджог.

Ранее сообщалось, что крупный пожар возле «Ростов Арены» начался недалеко от ресторана сразу с четырех очагов