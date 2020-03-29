«Барселона» передала каталонским медикам 30 тысяч масок
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«Барселона» передала департаменту здравоохранения Каталонии 30 тысяч медицинских масок. Об этом сообщает пресс-служба действующих чемпионов Испании.
Стоит отметить, что на территории Испании уже зафиксировано более 70 тысяч заражения коронавирусной инфекцией, которая унесла жизни 5 812 человек.
Напомним, что в настоящее время подопечные Кике Сетьена возглавляют турнирную таблицу чемпионата страны.
Ранее сообщалось, что Футбольная ассоциация Англии (FA) и Английская премьер-лига (АПЛ) намерены доиграть сезон в июле без болельщиков на трибунах