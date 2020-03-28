Власти Ростовской области рассказали, как начался крупный пожар
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Крупный пожар возле «Ростов Арены» начался недалеко от ресторана сразу с четырех очагов, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-служба губернатора Ростовской области.
«Специалисты МЧС доложили, что пожар начался недалеко от ресторана «Ближняя дача», там возникло сразу четыре очага», — говорится в заявлении.
Возгорание камыша произошло на улице Чемордачка возле «Ростов Арены». Площадь пожара достигла 25 гектаров. Для тушения огня задействованы вертолет Ми-8 и пожарный поезд, а также 200 человека и 50 единиц техники МЧС. При тушении пожара погиб пожарный Алексей Кравцов.
Ранее сообщалось, что пожар возле «Ростов Арены» удалось локализовать.