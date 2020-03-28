Пожар возле «Ростов Арены» удалось локализовать

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Крупный пожар возле стадиона «Ростов Арена» локализован, передает РИА «Новости».

«Первый участок (направление на Батайск) ликвидирован, второй участок (район Голубого озера) локализован 300 метров по фронту, третий (вдоль ж/д полотна) — по фронту 150 метров локализован и четвертый участок (район улицы Чемордачка) 500 метров по фронту локализован», — заявил представитель ГУ МЧС России по Ростовской области.

Возгорание камыша произошло на улице Чемордачка возле «Ростов Арены». Площадь пожара достигла 25 гектаров. Для тушения огня задействованы вертолет Ми-8 и пожарный поезд, а также 200 человека и 50 единиц техники МЧС. При тушении пожара погиб пожарный Алексей Кравцов.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет изучит обстоятельства гибели пожарного в Ростове.