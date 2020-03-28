Пожар возле «Ростов Арены» удалось локализовать
Крупный пожар возле стадиона «Ростов Арена» локализован, передает РИА «Новости».
«Первый участок (направление на Батайск) ликвидирован, второй участок (район Голубого озера) локализован 300 метров по фронту, третий (вдоль ж/д полотна) — по фронту 150 метров локализован и четвертый участок (район улицы Чемордачка) 500 метров по фронту локализован», — заявил представитель ГУ МЧС России по Ростовской области.
Возгорание камыша произошло на улице Чемордачка возле «Ростов Арены». Площадь пожара достигла 25 гектаров. Для тушения огня задействованы вертолет Ми-8 и пожарный поезд, а также 200 человека и 50 единиц техники МЧС. При тушении пожара погиб пожарный Алексей Кравцов.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет изучит обстоятельства гибели пожарного в Ростове.