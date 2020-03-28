Следственный комитет изучит обстоятельства гибели пожарного в Ростове

<img src="//img.gazeta.ru/files3/565/13026565/upload-6x-DvhZ23No-pic905-895x505-14255.jpg">

Следственный комитет начал проверку по факту гибели пожарного во время тушения огня возле «Ростов Арены», передает «Российская газета».

«Следователем проводится осмотр места происшествия и тела погибшего. Все обстоятельства гибели сотрудника МЧС будут установлены в ходе проверки», — говорится в сообщении пресс-службы СК по Ростовской области.

Возгорание камыша произошло на улице Чемордачка возле «Ростов Арены». Площадь пожара достигла 25 гектаров. Из-за сильного ветра локализовать его полностью пока не удается. Для тушения огня задействованы вертолет Ми-8 и пожарный поезд, а также 144 человека и 50 единиц техники МЧС.

По информации СМИ, погибшим оказался 29-летний сотрудник МЧС Алексей Кравцов.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев прибыл на место пожара возле «Ростов Арены».