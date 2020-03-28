Опубликовано видео с места пожара возле «Ростов Арены»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/571/13026571/upload-JyzF07Sk6Yk-pic905-895x505-11176.jpg">

Опубликовано видео с места пожара в Ростове-на-Дону. Ролик появился на странице ГТРК «Дон-ТР» в YouTube.

Возгорание камыша произошло на улице Чемордачка возле «Ростов Арены». Площадь пожара достигла 25 гектаров. Из-за сильного ветра локализовать его полностью пока не удается. Для тушения огня задействованы вертолет Ми-8 и пожарный поезд, а также 144 человека и 50 единиц техники МЧС.

В региональном ГУ МЧС сообщили, что при тушении погиб пожарный.

«Ростов Арена» была введена в эксплуатацию в апреле 2018 года. Стадион принимал матчи чемпионата мира 2018 года. Сейчас арена является домашней для клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов».

Ранее сообщалось, что причиной возгорания мог стать поджог.