Владелец клуба НБА пожертвует $25 миллионов на борьбу с коронавирусом

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Владелец клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» Стив Баллмер и его жена Конни пожертвуют $25 миллионов на борьбу с коронавирусом, сообщает Los Angeles Times.

Отмечается, что $10 миллионов получит Вашингтонский университет в Сиэтле для ускорения разработки лекарства от инфекции. Также Баллмер окажет помощь юго-восточному Мичигану, где он вырос, и Лос-Анджелесу, где базируется его баскетбольный клуб.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 27 тысяч человек, 133 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 597 тыс.

Ранее игроки «Юты Джаз» Руди Гобер и Донован Митчелл вылечились от коронавируса.