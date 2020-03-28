Вайсфельд не видит смысла в распределении мест по итогам сезона КХЛ

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Известный телевизионный эксперт Леонид Вайсфельд не видит смысла в распределении мест по итогам сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, итогом сезона должен являться розыгрыш Кубка Гагарина, который из-за форс-мажорных обстоятельств был досрочно прекращен.

«Я вообще не вижу смысла в распределении мест. Это ни на что, по сути, не влияет. Никакие команды из КХЛ не вылетают, так что зачем?» — сказал Вайсфельд.

Ранее сообщалось, что генеральный директор новосибирской «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал, что больше всего мешает развитию хоккея в России.