Вайсфельд не видит смысла в распределении мест по итогам сезона КХЛ
Известный телевизионный эксперт Леонид Вайсфельд не видит смысла в распределении мест по итогам сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает «Чемпионат».
По его словам, итогом сезона должен являться розыгрыш Кубка Гагарина, который из-за форс-мажорных обстоятельств был досрочно прекращен.
«Я вообще не вижу смысла в распределении мест. Это ни на что, по сути, не влияет. Никакие команды из КХЛ не вылетают, так что зачем?» — сказал Вайсфельд.
Ранее сообщалось, что генеральный директор новосибирской «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал, что больше всего мешает развитию хоккея в России.