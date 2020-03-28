Дацюк хочет привести легионера топ-класса в «Автомобилист»
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Нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» и сборной России Павел Дацюк ведет селекционную деятельность в уральской команде и намерен привести легионера топ-класса. Об этом сообщает Sport24.
По информации источника, 41-летний нападающий пообещал руководству клуба посодействовать в трансфере сильного североамериканского хоккеиста, который сможет заметно усилить команду.
Напомним, что «Автомобилист» вылетел в первом раунде плей-офф от «Сибири».
Ранее сообщалось, что генеральный директор новосибирской «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал, что больше всего мешает развитию хоккея в России.