Фастовский рассказал, что больше всего мешает развитию хоккея в России
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Генеральный директор новосибирской «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал, что больше всего мешает развитию хоккея в России. Об этом сообщает «Чемпионат».
По его словам, в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не должно быть базовых клубов для национальной сборной.
«КХЛ развивается в правильном направлении и делает это очень активно. Очень хочется всеобъемлющей конкуренции, которая положительно влияет на рост игроков», — сказал Фастовский.
Ранее сообщалось, что форвард «Кейп-Бретона» и молодежной сборной России Егор Соколов рассказал о ситуации с коронавирусом в канадском городе Сидней.