Фобер жестко раскритиковал экс-тренера «Челси»

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Защитник Жюльен Фобер жестко раскритиковал экс-тренера лондонского «Челси» Авраама Гранта. Об этом сообщает The Athletic.

По его словам, Грант совершенно не способен управлять игроками и мотивировать их.

«Он практически никогда не общался с игроками напрямую и едва отвечал за тактические материалы. Его мотивация — дерьмо, я абсолютно ничему не смог научиться у него.

Он был полностью антисоциальным», — заявил Фобер.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Лос-Анджелеса» Карлос Вела, выступающий в Высшей лиге футбола (MLS), поделился воспоминаниями об игре за клуб «Реал Сосьедад».