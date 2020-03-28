Фобер жестко раскритиковал экс-тренера «Челси»
close
Защитник Жюльен Фобер жестко раскритиковал экс-тренера лондонского «Челси» Авраама Гранта. Об этом сообщает The Athletic.
По его словам, Грант совершенно не способен управлять игроками и мотивировать их.
«Он практически никогда не общался с игроками напрямую и едва отвечал за тактические материалы. Его мотивация — дерьмо, я абсолютно ничему не смог научиться у него.
Он был полностью антисоциальным», — заявил Фобер.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Лос-Анджелеса» Карлос Вела, выступающий в Высшей лиге футбола (MLS), поделился воспоминаниями об игре за клуб «Реал Сосьедад».