Теннисист с коронавирусом может сесть в тюрьму за нарушение карантина

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Бразильский теннисист Тьяго Сейбот Уайлд, заразившийся коронавирусом, может попасть в тюрьму за нарушение карантина, сообщает Globo Esporte.

По информации издания, спортсмен вышел из дома в период ожидания результатов теста на коронавирус и подверг людей риску заражения.

Полиция штата Парана уже начала расследование. Если теннисист будет признан виновным, ему грозит срок от месяца до года или штраф.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 26 тыс. человек, 129 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 574 тыс.

Ранее сообщалось, что нападающий ливерпульского «Эвертона» Умар Ниассе нарушил карантин во время пандемии коронавируса.