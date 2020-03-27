Бразильским футболистам посоветовали уйти в отпуск из-за коронавируса

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Бразильским футболистам посоветовали уйти в отпуск из-за пандемии коронавируса, сообщает Reuters.

Комиссия по национальным клубам заявила о том, что игрокам будет выплачиваться зарплата в полном объеме до 20 апреля. Если соревнования не возобновятся в ближайшее время, возможны сокращения выплат.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 24 тысяч человек, 124 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 532 тыс.



Ранее игрок английского «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа пожертвовал €300 тысяч на борьбу с коронавирусом.