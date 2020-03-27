Лобов считает необходимым реванш Конора и Хабиба

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Бывший боец UFC Артем Лобов заявил о необходимости провести бой-реванш между его другом, ирландцем Конором Макгрегором и россиянином Хабибом Нурмагомедовым, передает BJPENN.

Первый поединок между бойцами состоялся осенью 2018 года. Тогда Нурмагомедов одолел своего противника, применив удущающий прием. Стоит отметить, что UFC рассматривает возможность проведения боя между Макгрегором и победителем противостояния Нурмагомедов — Тони Фергюсон.

«Он должен просто драться с лучшими парнями каждый раз. Они хотели, чтобы он имел бой раньше, и он имел бой против «Ковбоя» и закончил это через 40 секунд. Вот и все», — заявил Лобов.

Ранее боец UFC заявил, что пандемия коронавируса поможет Фергюсону победить Хабиба.