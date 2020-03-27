«Локомотив» хочет подписать полноценный контракт с Жоау Мариу
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Московский «Локомотив» хочет подписать полноценный контракт с полузащитником Жоау Мариу, сообщает «Спорт-Экспресс».
Об этом проинформировал в своем Twitter журналист Transfermarkt Николо Скира. Согласно его словам, в контракте футболиста, права на которого принадлежат «Интеру», присутствует функция выкупа — сумма сделки составит €18 млн, однако «железнодорожники» намерены ее уменьшить.
Мариу пополнил состав российской команды летом 2019 года.
Ранее сообщалось, что Кокорин согласовал контракт с «Локомотивом».