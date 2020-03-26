Кокорин нашел плюсы в переносе Евро-2020

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Нападающий «Сочи» Александр Кокорин высказался о переносе чемпионата Европы на 2021 год из-за коронавируса.

«В любом случае для меня это большой плюс. У меня будет еще много времени для того, чтобы тренироваться, играть и набирать форму», — цитирует Кокорина официальный сайт Российской премьер-лиги (РПЛ).

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 23 тысяч человек, 122 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 510 тыс.

Ранее известный отечественный тренер Анатолий Бышовец прокомментировал отмену чемпионата Европы по футболу — 2020.