Хоккеист Мальцев: в США нет продуктов в магазинах

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Нападающий системы «Нью-Джерси» Михаил Мальцев рассказал о том, как в США реагируют на пандемию коронавируса, передает Sport24.

«Мой друг, Егор Шарангович, рассказывал, что он не мог найти в магазинах туалетную бумагу. Раскупили консервы, крупы. Хорошо, что у нас дома были запасы. В аптеке нет медицинских масок», — сказал Мальцев.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 21 тысячи человек, 114 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 471 тыс.

Ранее журналист Дмитрий Губерниев рассказал о том, как проводит время на карантине.