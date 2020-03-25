Российский хоккеист дисквалифицирован за употребление наркотиков

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Международная федерация хоккея (ИИХФ) дисквалифицировала защитника Кирилла Дьякова на 15 месяцев за употребление наркотиков, сообщается на официальном сайте организации.

Отмечается, что в допинг-пробе спортсмена, взятой 2 ноября 2019 года перед матчем с московским «Спартаком», был обнаружен кокаин.

26-летний Дьяков выступал за владивостокский «Адмирал» с 2018 года. В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата он принял участие в 34 матчах, в которых отдал четыре результативные передачи. В декабре контакт с игроком был расторгнут по соглашению сторон.

Ранее сообщалось, что экс-игроку сборной Колумбии грозит тюрьма за перевозку 2,5 тонны кокаина.